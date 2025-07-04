İzmir'in Çeşme ilçesi iki gündür kâbus yaşıyor...
Ildır Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale edildi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana sıçradı.
Yangın riski nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi. Gökyüzü alev topuna döndü, dumandan göz gözü görmedi.
Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler her iki yolu atlayıp orta refüjden karşı ormanlık alana sıçradı.
"GEÇMİŞ OLSUN"
Çeşmeliler kâbusu yaşarken bu akşam Alaçatı'da sezon açılışındaki konseri iptal edilen Gülşen, "Kalbimiz doğadaki tüm canlılar ve bölgede görev yapan kahramanlarla" dedi.
Deniz Seki de yarın Alaçatı'daki konserinin 12 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu. Bölge halkına "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.