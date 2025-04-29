Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü.

Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz" sözleriyle şoke etti. Bununla da kalmadı ve iddiaların ardı arkası kesilmedi.

"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..."

Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım" ifadeleriyle gündeme geldi.

Ceylan yaşananları anlatırken "Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler" ifadeleriyle de dikkat çekti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Mehmet Ali Erbil iddialar sonrası hemen harekete geçti. Habertürk'te yer alan habere göre; Gülseren Ceylan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine hakaret davası, mala zarar verme davası açıp uzaklaştırma kararı aldırdı.