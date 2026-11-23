Türk çocuk edebiyatının unutulmaz eserlerine imza atan Gülten Dayıoğlu, Asiye Acar'ın Pazar Gezmesi programına konuk oldu. Evinin kapılarını Asiye Acar'a açan usta yazar, hayatının dönüm noktalarını ve geçmişte yaşadığı zorlukları anlatırken, yıllar sonrasına yönelik bir vasiyetini de paylaştı.

“DÜŞTÜM, KALKTIM, AĞLADIM...”

Hayat hikâyesinden kesitler anlatan Gülten Dayıoğlu, yaşadığı zorlu dönemleri ve farklı hayatlara tanıklık ettiği yılları, “Sekiz ayrı evde sekiz ayrı yaşam biçimi gördüm. Düştüm, kalktım ağladım...” sözleriyle ifade etti. Hayatın karşısına çıkardığı güçlükleri anlatan yazarın sözleri, geçmişine dair bilinmeyenleri de ortaya koydu.

OĞLUNA BIRAKTIĞI VASİYET DUYGULANDIRDI

Program sırasında Asiye Acar'a özel bir emanet bırakan Dayıoğlu'nun sözleri duygusal anlara sahne oldu. Usta yazar, çekilen görüntülerle ilgili, “Eğer oğlum senden isterse ona bu görüntüleri verir misin?” diyerek yıllar sonrasını düşünen vasiyetini dile getirdi.