İzmir'in Aliağa ilçesinde denetlenen bir tankerde, beyanın 20,60 metrik ton üzerinde dizel oil akaryakıt tespit edildi. El konulan akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin 840 bin 825 lira olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama ekipleri, yapılan risk analizi sonucunda bir tankeri riskli olarak değerlendirdi. Bu kapsamda Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, sorumluluk sahasında bulunan Nemrut Körfezi'nde tankeri kontrol etti.

Türkiye bayraklı, 'Chem Hero' isimli tankerde, gümrük geliş kontrolünde toplam 98,03 metrik ton dizel oil cinsi akaryakıt beyanına rağmen toplam 118,63 metrik on yakıt olduğu tespit edildi. 20,60 metrik ton dizel oil cinsi akaryakıt eksik beyanda bulunulduğu tespit edildi. El konulan akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin 840 bin 825 lira olduğu belirtildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.