Sırbistan sınır kapısında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında, Türkiye’ye seyahat eden bir gurbetçinin üzerinde beyan edilmemiş toplam 374 bin euro nakit para ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı aramada ortaya çıkarılan ve güncel kurla yaklaşık 18 milyon 918 bin Türk Lirası değerinde olan bu yüksek meblağa, gümrük mevzuatına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle el konuldu. Olayın ardından Sırp yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

10 BİN EURO ÜZERİNDEKİ NAKİT PARALARA EL KONULUYOR

Avrupa genelinde uygulanan gümrük yönetmelikleri uyarınca, sınır geçişlerinde 10 bin euro ve üzerindeki nakit paranın yetkililere yazılı olarak bildirilmesi zorunluluk arz ediyor. Beyan edilmeyen bu tür yüksek tutarlar, uluslararası hukuk çerçevesinde kara para aklama şüphesi veya vergi ihlali kapsamında değerlendirilerek müsadere edilebiliyor. Son dönemde özellikle Sırbistan ve Bulgaristan gibi geçiş güzergahlarındaki sınır kapılarında denetimlerin sıkılaştırılması, benzer vakaların artışını da beraberinde getiriyor.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, yurt dışından Türkiye’ye kara yoluyla seyahat edecek vatandaşları, mağduriyet yaşamamaları adına 10 bin euro üzerindeki nakit varlıklarını sınır kapılarında mutlaka beyan etmeleri konusunda ciddiyetle uyarıyor.