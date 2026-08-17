Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgesinde akşam saat 21.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. TIR şoförü Recep Öztürk, aracında bulunan yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak amacıyla aracından indi.

İKİ TIR ARASINDA SIKIŞTI

Bu sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen başka bir TIR, geri manevra yaptığı esnada Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztürk, iki TIR arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, iki araç arasında sıkışan Recep Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kazaya karışan diğer TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.