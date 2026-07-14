Ticaret Bakanlığı, ithal akıllı telefonlara yönelik gümrük limitiniaa 200 dolardan 250 dolara yükseltti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karar, 30 gün sonra yani 10 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeyle, akıllı telefonlar için gözetim kapsamında uygulanan gümrük referans kıymeti yüzde 25 artırıldı. Yeni uygulamayla zaten pahalı olan telefonlar artık cep yakacak.

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