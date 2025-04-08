Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve Devlet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) başında bulunan Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan küresel piyasaları sarsan kapsamlı yeni gümrük vergilerini geri çekmesini talep ettiği bildirildi.

Musk, Trump'ın gümrük vergisi politikalarının baş mimarlarından biri olan Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'yu alenen eleştirdi. X hesabından "Harvard'da ekonomi doktorası yapmak iyi bir şey değil, kötü bir şeydir" diye yazan Musk, bu tür kimlik bilgilerinin "ego sorununa yol açtığını" da sözlerine ekledi.

Washington Post'a göre bu yorumlar, Trump'ın Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini %34'ten %50'ye çıkaracağını açıklamasının ardından geldi.

Milyarder işadamı ayrıca X'te merhum ekonomist Milton Friedman'ın basit bir kurşun kalem üretimini örnek göstererek uluslararası ticaretin ardındaki ekonomik mantığı açıkladığı bir videosunu paylaştı. Ekonomist, serbest ticaretin herkes için faydalı olduğunu ve gümrük tarifelerinin küresel işbirliğini bozduğunu vurguladı.