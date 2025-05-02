Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yıllardır devam eden ticaret gerilimi, yeni bir teklif ile yeniden gündemde. AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, iki taraf arasında adil ve dengeli bir anlaşmaya varılması amacıyla, ABD'den ithalatı 50 milyar Euro artırmak istediklerini açıkladı. Ancak Sefcovic, ABD'nin kendi ürünlerine uyguladığı yüzde 10’luk gümrük vergisinin kalıcı bir çözüm olarak görülmeyeceğini net bir dille ifade etti.

"VERGİ DUVARINA RAZI OLMAYIZ"

Financial Times’a konuşan Sefcovic, Başkan Donald Trump döneminde gündeme gelen ve geçici olarak durdurulan yüzde 20’lik ek vergilerden bu yana süren müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. ABD ile yapılan çok sayıda yüz yüze ve çevrim içi görüşmeye atıfta bulunan Sefcovic, Beyaz Saray ile hâlâ “dengeli ve adil” bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak AB tarafı, ABD’nin yüzde 10’luk gümrük vergisini ticaretin temel koşulu haline getirmesine karşı çıkıyor.

TİCARET AÇIĞI LNG VE SOYA İLE KAPATILABİLİR

ABD’li yetkililere sunduğu teklifte, AB'nin ABD’den yaptığı hizmet alımlarının da hesaba katılması gerektiğini savunan Sefcovic, böylece gerçek ticaret açığının yaklaşık 50 milyar Euro’ya düştüğünü vurguladı. Sefcovic’e göre bu fark, doğalgaz (LNG), tarım ürünleri ve diğer bazı kalemlerde yapılacak alımlarla kolaylıkla kapanabilir. Ancak, AB içinde bu tür bir anlaşmanın üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesinin kolay olmayacağına da dikkat çekti.

"ÇİNE KARŞI İŞ BİRLİĞİ SİNYALİ"

Sefcovic ayrıca Çin'in ihracattaki artışının küresel ticaret dengeleri üzerindeki baskısını da hatırlatarak, bu konuda ABD ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Çin’e karşı ortak bir duruşun, ticaret anlaşmasına yönelik süreci hızlandırabilecek “tatlandırıcı” bir unsur olabileceğini söyledi.