Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 2026 yılının ocak-ekim döneminde düzenlenen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlık, yılın 10 aylık döneminde gümrüklerde yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşyalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre operasyonlarda 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara podu ve kartuşu ile 105 bin 116 elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi.

300 TONU AŞKIN KAÇAK TÜTÜN

Aynı dönemde ele geçirilen ürünler arasında 27 milyon 284 bin 924 dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü ile 20 milyon 675 bin 55 sigara filtresi ve kağıdı yer aldı.

Ekipler ayrıca 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 puro ve sigarillo ile 33 bin 413 litre alkollü içki yakaladı.

Bakanlık, risk analizine ve hedeflemeye dayalı çalışma kapsamında riskli görülen araç, yolcu ve eşyaların X-ray sistemleri, dedektör köpekler ve teknolojik kontrol ekipmanlarıyla incelendiğini bildirdi.

NUMUNE ALINDIKTAN SONRA İMHA EDİLİYOR

Açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında ambalajlarında yasal bandrol bulunmayan ve kaçak olduğu tespit edilen ürünlerin, teknik ekiplerin gerekli numuneleri almasının ardından imha edildiği belirtildi. Bu işlemlerle kaçak ürünlerin yeniden dolaşıma girmesinin önlendiği kaydedildi.

Bakanlık, uyuşturucu ve insan sağlığına zarar veren kaçak eşyanın ülkeye girişini ve ticaretini engellemek amacıyla ekiplerin teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğini açıkladı.