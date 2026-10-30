Ons gümüş, 50,43 dolara kadar düşerek son 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Son gerilemeyle Aralık-Ocak dönemindeki yükselişinin tamamını geri veren gümüş için Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'den satış baskısının sürebileceği uyarısı geldi.

Hansen, gümüşün hafta başında 54,50 dolar seviyesini yeniden aşamamasının ardından düşüşünü hızlandırdığını belirtti. Gümüşün altına kıyasla zayıf seyrini sürdürdüğünü ifade eden Hansen, teknik göstergelerin de satış baskısının devam edebileceğine işaret ettiğini söyledi.

40'LI DOLARLARIN ORTASINA GERİLEME RİSKİ

Hansen'e göre fiyatların aşırı satım bölgesine girmesine rağmen uzun pozisyonların tasfiyesi ve teknik odaklı fonların momentum kaynaklı satışları sürüyor. Hansen, bu baskının devam etmesi halinde gümüş fiyatının 40'lı dolarların ortasına doğru gerileyebileceğini kaydetti.

Altının ise 3.970 dolar civarındaki önemli destek seviyesini koruduğuna dikkat çeken Hansen, altın/gümüş oranının 78 seviyelerinde bulunduğunu ve 82'ye doğru yükselme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Hansen, bu ayrışmanın gümüşün altına kıyasla kırılganlığını gösterdiğini belirtti. Altının, faiz oranlarındaki gelişmelere daha az duyarlı yatırımcılardan talep görmeye devam ettiğini aktardı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR İZLENECEK

Hafta sonu öncesinde yatırımcıların ABD teknoloji sektöründeki gelişmelere odaklanacağını söyleyen Hansen, piyasa kapanışı sonrasında görülen satışların Wall Street'in gün içindeki seansına taşınıp taşınmayacağının önem taşıdığını vurguladı.

Hansen'e göre teknoloji hisselerindeki satışların yayılması, piyasalarda daha geniş çaplı kaldıraç azaltma işlemlerini ve likidite kaynaklı satışları tetikleyebilir. Böyle bir gelişme değerli metalleri de etkileyebilir.

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