Değerli metaller piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Analistlere göre gümüş tarihi bir kırılmanın eşiğinde.

ŞANGHAY PRİMİ FİTİLİ ATEŞLEYEBİLİR

Şanghay gümüş fiyatlarının yüzde 20 seviyelerini zorlaması en dikkat çeken detaylardan biri. Çin iç piyasası ile küresel spot fiyatlar arasındaki bu devasa fark, Doğu dünyasında fiziksel gümüşe olan talebin patlama noktasına geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, fiziki talebin bu denli yüksek olması, kağıt üzerindeki satışların (açığa satışların) gümüş fiyatını baskılamasını imkansız hale getirebilir.

TEKNİK ANALİZ HEDEF 100 DOALR MI?

Gümüş uzun süredir devam eden yatay seyrini dik bir ivmeyle yukarı kırdı.

Son günlerdeki hafif geri çekilme, analistlere göre "fırtına öncesi sessizlik" veya "sağlıklı bir düzeltme" olabilir..

Tahminler, gümüşün ons fiyatının orta vadede 100 USD seviyesini test edebileceği yönünde

ARZ-TALEP DENGESİ BOZULUYOR

Gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kritik bir sanayi metali olması yükseliş senaryosunu güçlendiriyor. Özellikle:

Güneş panelleri: Yeşil enerjiye geçişte gümüşün ikame edilemez rolü.

Yapay zeka ve çipler: Teknoloji üretimindeki artan gümüş ihtiyacı.

Maden kısıtları: Yeni madenlerin açılmasındaki zorluk ve mevcut üretimin talebi karşılayamaması.

UZMANLAR UYARIYOR

Piyasadaki bu iyimser havaya rağmen uzmanlar temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Emtia piyasalarında oynaklığın (volatilite) çok yüksek olduğunu vurgulayan analistler, Şanghay priminin bir gösterge olduğunu ancak küresel ekonomik verilerin ve merkez bankası kararlarının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR