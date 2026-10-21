Yapay zeka altyapıları, elektrik şebeke modernizasyonları ve savunma harcamalarındaki küresel ivme, endüstriyel metallere olan talebi doğrudan etkiliyor.

Elektronik, inşaat ve ulaştırma sektörlerinin temel bileşeni konumunda bulunan ve ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden biri kabul edilen bakır, hükümetler ve küresel sanayi devleri açısından stratejik bir ham madde haline geldi. Bu durum, pazarda güvenilir ve kesintisiz tedarik ihtiyacını her geçen gün artırıyor.

ALTIN GERİLERKEN BAKIR ÖNE ÇIKTI

Fiyat hareketleri incelendiğinde bakır, yılbaşından bu yana yüzde 15,8 oranında değer kazanırken, son 12 aylık dönemde yüzde 30’un üzerinde bir artış kaydetti.

Aynı zaman diliminde geleneksel güvenli liman olarak görülen altın tarafında ise düşüş grafiği hakim oldu. Altın vadeli işlemleri yılbaşından bu yana yüzde 4,11, son bir yılda ise yüzde 4,52 değer kaybetti.

Spot altın piyasasında da benzer şekilde yıllık bazda yüzde 4,89, yılbaşından bu yana ise yüzde 4 oranında gerileme kaydedildi.

ABD'NİN VERGİ KARARI PİYASADA BELİRSİZLİK YARATIYOR

Bakır fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi etkileyen bir diğer unsur ise ABD'nin dış ticaret politikalarındaki belirsizlikler oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla işlenmiş bakıra yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması yönünde bir öneri sundu. Söz konusu vergi teklifine ilişkin henüz resmi bir nihai karar açıklanmamış olsa da, piyasadaki beklenti ve belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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