Gümüş fiyatları, küresel ticaret müzakerelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla ons başına 39 dolara geriledi.

ABD ve AB'nin, AB mallarına potansiyel muafiyetlerle beraber yüzde 15'lik bir temel tarife önerisi de dahil olmak üzere bir anlaşmaya yaklaştığına ilişkin haberler sonrasında piyasa duyarlılığı iyi konuma geldi.

Bu haftanın başlarında Japonya, ABD'ye ihracat için benzer bir yüzde 15 tarifeyi kabul etti. Bu, Başkan Donald Trump'ın daha önce tehdit ettiği yüzde 25'lik tarifeden önemli bir düşüş olarak kaydetti.

Bu arada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile tarife ateşkesinin 12 Ağustos'ta sona erecek olan tarihinden önce uzatılmasının muhtemel olduğunu dikkat çekerek risk iştahını daha da artırdı.

Öte yandan makro ekonomik verilerde piyasalar tarafına yön veriyor. Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.