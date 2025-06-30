ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte gümüş, önceki seanstaki kayıplarını telafi ederek ons başına 36.18 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalar, Fed’in daha güvercin bir para politikasına yöneleceği beklentisi, artan mali kaygılar ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle dalgalanıyor. Gümüşün yurt içindeki gram fiyatı ise 46.33 liradan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK ABD VERİLERİNDE

Doların zayıflaması, dolar cinsinden işlem gören emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Dolar TL hariç diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybederken gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. İşgücü piyasasında olası bir zayıflık, Fed’in Temmuz ayında faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentileri güçlendirebilir.

TRUMP TARİFELERİ TİCARET GÜNDEMİNDE

Öte yandan piyasa katılımcıları, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük tarifelerine 90 günlük ara vermek için önümüzdeki hafta alacağı kararı da yakından izliyor. Kanada cephesinden gelen açıklamada, Ottawa ile yürütülen ticaret görüşmelerinin askıya alınacağı tehdidi sonrası ABD’li teknoloji firmalarını hedef alan dijital hizmetler vergisinin geri çekileceği bildirildi. Öte yandan 9 Temmuz'da ABD tarafından ülkelere tekrar uygulanmaya başlanacak tarifelere ilişkin anlaşmalar da devam ediyor.