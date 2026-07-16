ABD-İran arasındaki gerilimin etkisiyle piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Yaşanan gerilimin etkisiyle, petrol fiyatlarında görülen sert hareketlilik değerli metallerde baskıyı artırıyor. Gümüş fiyatları 8 ay sonra ilk defa 55 dolara geriledi.

Piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve bunun da merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceği, faiz getirisi olmayan değerli metallere yönelik satış baskısını artırıyor.

Gümüş fiyatları yaşanan gelişmelerin etkisiyle Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons gümüş, 55,28 dolara kadar geriledi. Ons gümüş, TSİ 16.28'de 56,27 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram gümüş, TSİ 16.28'de 83,40 liraya geriledi. Bu seviye 12 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

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