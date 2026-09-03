Gümüş piyasasında bir süredir devam eden sıkışma, fiyatların her iki yöne de sert kırılım yapabileceği bir tabloya işaret ediyor. Beş saatlik grafikte 65,50 ile 67 dolar aralığına hapsolan değerli metal, uzun vadeli yukarı yönlü yapısını korumakla birlikte kısa vadede net bir yön tayin edebilmiş değil. Mevcut durumda 66,45 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan gümüş için analistler, fırtına öncesi sessizliğin son bulması adına iki ana eşiğe dikkat çekiyor.

YÜKSELİŞ TRENDİ İÇİN 67 DOLAR EŞİĞİ

Gümüşün yukarı yönlü ivmesini yeniden kazanabilmesi için aşması gereken ilk ciddi engel 67 dolar direnci olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 67,82 dolar seviyesinde bulunan 50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA 50) ve Ichimoku bulutu, bu bölgede güçlü bir baraj oluşturuyor.

Teknik değerlendirmelere göre, 67 dolar direncinin yüksek işlem hacmiyle kırılması durumunda yükseliş senaryosu ivme kazanacak. Bu hareketin gerçekleşmesi halinde gümüşte ilk hedef olarak 69,50 dolar seviyesi izlenecek. Yükselişin devamında ise 71,16 dolar ve 73,70 dolar dirençlerinin kademeli olarak gündeme gelmesi bekleniyor.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKTE 64,50 DOLAR SINIRI

Yukarı yönlü denemenin başarısız olması ve satışların ivme kazanması halinde piyasada destek seviyeleri test edilecek. Halihazırda 65,00-65,50 dolar aralığı, VPVR verileri ve yüzde 38,2 Fibonacci seviyesinin sunduğu destekle yükseliş beklentisini canlı tutan ana savunma hattını oluşturuyor.

Ancak 67,50 dolar civarından gelebilecek olası bir satış dalgasıyla 64,50 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması, piyasadaki dengeleri değiştirebilir. 64,50 doların altında gerçekleşecek kalıcı sarkmalarda satış baskısının derinleşebileceği öngörülürken; bu senaryoda sırasıyla 64,00 dolar, 62,50 dolar ve 61,17 dolar seviyeleri alt hedefler olarak öne çıkıyor. Düşüş senaryosunda olası stop seviyesi ise 69,20 dolar olarak işaret ediliyor.

KIRILMA İÇÇİN İŞLEM HACMİ TAKİP EDİLECEK

Gümüşün mevcut durumda ana hareketli ortalamaların arasında sıkıştığı ve 66,43-67,52 dolar aralığının kısa vadede yüksek dalgalanma riski taşıdığı ifade ediliyor. Analistler, sert fiyat hareketlerinden korunmak adına yatırımcıların bu bandın dışına çıkılmasını ve kırılmanın yüksek işlem hacmiyle teyit edilmesini beklemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yukarıda 67 dolar, aşağıda ise 64,50 dolar seviyesi kırılmanın yönünü belirleyecek ana anahtarlar durumunda.