Gümüş piyasasında her ayın belirli dönemlerinde yaşanan fiyat düşüşleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar, COMEX'te işlem gören gümüş opsiyonlarının vadesi yaklaşırken algoritmaların yoğun satış emirleri verdiğini, bunun da spot fiyatlar üzerinde geçici baskı oluşturduğunu ifade ediyor. Temmuz 2026 itibarıyla ons gümüş 59 dolar seviyelerinde işlem görürken, piyasa uzmanları bu gerilemenin ekonomik temellerden çok vadeli işlemlerin etkisiyle yaşandığını belirtiyor.

DELTA KORUNMASI FİYATLARI ETKİLİYOR

Finans piyasalarında "delta korunması" (delta hedging) olarak bilinen yöntemde, opsiyon sözleşmelerini satan kurumlar risklerini azaltmak için vadeli piyasalarda alım-satım işlemleri gerçekleştiriyor.

Uzmanlara göre bu süreçte kullanılan algoritmalar, belirli fiyat seviyelerine gelindiğinde otomatik satış emirleri oluşturuyor. Böylece sınırlı büyüklükteki işlemler bile spot gümüş fiyatlarında sert hareketlere neden olabiliyor. Bu işlemler sırasında ise fiziki gümüş el değiştirmiyor.

TEKRARLAYAN BİR FİYAT HAREKETİ

The Morgan Report'un kurucusu David Morgan, GoldSilver platformunda yaptığı değerlendirmede, opsiyon vadelerinde görülen fiyat hareketlerinin uzun süredir benzer şekilde tekrarlandığını söyledi. Morgan, bu düzenli fiyat davranışının dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.

Uzmanlar ayrıca vade sonuna yaklaşırken "gamma riski" olarak adlandırılan etkinin de fiyat oynaklığını artırdığını belirtiyor. Buna göre kritik fiyat seviyelerinde yapılan korunma işlemleri, haber akışı olmasa bile ani fiyat hareketlerine yol açabiliyor.

FİZİKİ PİYASADA ARZ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Piyasa uzmanları, kısa vadeli fiyat baskısına rağmen gümüşün uzun vadeli görünümünü destekleyen temel göstergelerin değişmediğini belirtiyor.

Silver Institute ve World Silver Survey 2026 verilerine göre:

Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik sektörünün etkisiyle endüstriyel kullanım toplam gümüş talebinin yüzde 61'ini oluşturuyor.

Endüstriyel talep 2024 yılında 680,5 milyon ons ile rekor seviyeye ulaştı.

Aynı yıl küresel gümüş üretimi 820 milyon ons olurken, toplam talep 1,16 milyar onsa yükseldi ve yaklaşık 149 milyon ons arz açığı oluştu.

Küresel gümüş piyasasında üst üste beş yıldır arz açığı yaşandığı belirtiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Analistler, opsiyon vadelerinde görülen kısa süreli fiyat düşüşlerinin kalıcı bir trend olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre yatırımcıların, algoritmik işlemler nedeniyle oluşan günlük fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, piyasadaki uzun vadeli arz-talep dengesi ve fiziki gümüş piyasasını dikkate alarak yatırım kararlarını vermesi daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.