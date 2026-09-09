Gümüş fiyatları hafta ortasında gaza bastı. Kritik enflasyon rakamları öncesinde yönünü yukarı çeviren gümüş fiyatları yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Ons gümüş TSİ 17.00'de başına 67,83 doları görerek 68 dolar seviyesine yaklaştı.

Gümüşteki yükselişte ABD dolarındaki zayıflama etkili oldu. Dolar, dört ayın en düşük seviyesine gerilerken, değerli metal yatırımcıların ilgisini çekti.

PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON RAKAMLARINDA

Piyasada tüm gözler, Federal Rezerv'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak için ABD'den gelecek enflasyon verilerini merakla bekliyor. Üretici fiyat endeksi perşembe, tüketici fiyat endeksi ise cuma günü açıklanacak.

ABD enflasyon verilerinin, Fed'in 16 Eylül'de gerçekleştireceği politika toplantısı öncesinde para politikasına ilişkin son önemli göstergeler arasında yer alması bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artıracağına yönelik olasılık yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlanıyor. Yatırımcıların odağında ise enflasyon verilerinin bu beklentiyi nasıl etkileyebileceği bulunuyor