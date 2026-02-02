Altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor tazeledikten sonra, perşembeyi cumaya bağlayan gece büyük kayıplar verdi. BofA’nın son analizine göre, ons atında 5.500 dolar seviyesinden gelen sert satışlar bir trend değişikliği değil, piyasanın aşırı ısınan motorunu soğutma hamlesi. Banka stratejisti Michael Hartnett, son düşüşü "sağlıklı bir teknik reset" olarak tanımlıyor. Hartnett "Piyasa 5.000 doları o kadar hızlı geçti ki, yatırımcıların bir noktada kar realizasyonu yapması kaçınılmazdı. Ancak 4.800 - 4.900 destek bölgesi, yeni ralli için 'beton' sağlamlığında bir taban oluşturdu." dedi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA "SAKİN OL" MESAJI

Cumadan itibaren sert düşüş yaşayan gümüşte, fiyatların hızla gerilemesi yatırımcıları paniğe sürükledi. Son günlerde sert kayıplar veren gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirme ise bankacılık devinden geldi.

Altınla birlikte 80 doları test eden ancak son depremde 60 dolara kadar gerileyen gümüş için de BofA’dan iddialı bir tahmin geldi. Banka, gümüşteki arz açığının devam ettiğini ve altındaki toparlanmayla birlikte gümüşün 135 dolar yolculuğuna kaldığı yerden devam edeceğini öngörüyor.

ALTINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SEVİYELER

BofA, son düşüşün ardından hedeflerini düşürmek yerine daha da iddialı bir noktaya taşıdı.

Raporda öne çıkan başlıklar şunlar:

• Dönüş Bölgesi: 4 bin 850 - 4 bin 950 dolar (Ons)

• Kısa Vadeli HEDEF: 5 bin 200 dolar (Yeniden test)

• 2026 Bahar Projeksiyonu: 6 bin dolar

Analistler, geçmişteki boğa piyasalarını inceleyerek altının bu döngüde %300’lük bir artış potansiyeli taşıdığını ve 5.000 doların altındaki her rakamın "tarihi bir alım fırsatı" olduğunu savunuyor.

PİYASADAKİ BU HAREKETİN SEBEPLERİ?

Raporda, altını 5 bin 500’den 4 bin 900’e indiren ana faktörler de tek tek sıralandı:

1. Fed Başkanlığı Bilmecesi: Yeni Fed Başkanı adayı hakkındaki spekülasyonların doları bir anda güçlendirmesi.

2. Agresif Kar Realizasyonu: Büyük fonların 5.000 dolar üzerinde pozisyonlarını boşaltması.

3. Teknik Düzeltme İhtiyacı: RSI göstergelerinin "aşırı alım" sinyalleriyle alarm vermesi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.