Gümüş, Cuma günü yüzde 1,85 artışla ons başına 70,54 dolara yükseldi. Değerli metal, 70 dolar seviyesini aşarak iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyelerine yeniden ulaştı.

Yatırımcılar, ABD faiz oranlarının geleceğine ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı bekliyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜKSEK

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimali yüzde 70'in üzerinde kalıyor. Faiz görünümüne ilişkin beklentiler, Jackson Hole'da Warsh'ın vereceği mesajların takip edilmesinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığı yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlanıyor. Bununla birlikte, beklenenden yüksek ABD enflasyon verileri, yıl sonundan önce faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Altın ve gümüş, yatırımcıların ABD borç görünümü ve doların değerine ilişkin gelişmeleri takip ettiği dönemde yükseliş kaydetti.

HAZİNE'NİN BORÇ GERİ ALIMLARI İZLENİYOR

ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları da piyasaların takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Bu adımlar, ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişelerin ve doların değer kaybına yönelik kaygıların gündemde kalmasına neden oluyor.

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