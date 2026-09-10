10 Eylül sabahı gümüş fiyatları, ABD dolarındaki küresel gevşeme ve yatırımcıların Fed'in faiz kararlarına ışık tutacak enflasyon verilerine kilitlenmesiyle altınla paralel bir yükseliş grafiği çizdi. Yatırımcılar, saat 15.30'da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini beklerken, faiz beklentilerine dair ipuçları emtia piyasalarındaki alımları canlı tutuyor. JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LIMAN TALEBİNİ GÜÇLENDİRDİ Orta Doğu'da altı aydır devam eden savaşta tansiyonun en yüksek seviyeye çıkması, gümüşe yönelik güvenli liman talebini güçlendirdi. ABD'nin beş İran tankerini batırmasının ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef almasıyla tırmanan misillemeler, jeopolitik risk primini yukarı taşıdı. Küresel piyasalarda ons gümüş 67 dolar seviyesinden el değiştirirken, yurt içi piyasada da değer kazanan gram gümüş 105 TL seviyesine tırmandı. Piyasalar, önümüzdeki günlerde açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerinin faiz politikası rotasını nasıl çizeceğine odaklandı. Bu verilerin emtia piyasalarındaki hareketliliği devam ettirip ettirmeyeceği merakla bekleniyor.

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