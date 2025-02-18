Altın fiyatlarındaki yükselişe ek olarak endüstriyel talebin de yardımıyla ons gümüş fiyatları ekimden beri en yüksek seviyeyi gördü.

SENE BAŞINDAN BERİ YÜZDE 12 DEĞERLENDİ

Gri metalin fiyatı cuma günü ons başına 33 dolar seviyesini aştı. Spot gümüş yıllık yükselişini yüzde 12’ye taşıyıp 33.41 doları gördü. Fiyatlar, 22 Ekim’de ons başına 34.87 dolarla 10 yılın zirvesine ulaşmıştı. Bazı analistler, metale yatırım yapanların ons başına 35 doların hemen altındaki 10 yıllık zirveyi tekrardan zorlamayı hedeflediğini ifade ediyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ TALEBİNDEN POZİTİF ETKİ

Elektrifikasyon ve imalattaki talebin artması gümüş alımlarını destekliyor. ABD’de ocak ayına ait DSM İmalat PMI’daki beklenmedik toparlanmaya ek olarak, yeni veriler Çin’in 2024’te 357 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi ürettiğini gösterdi.

Aynı zamanda güneş enerjisi cephesinde, Hindistan’ın Petrol ve Doğal Gaz Şirketi on yılın sonuna kadar rüzgar ve güneşe 1 trilyon rupi yatırım yapma taahhüdünde bulunması, Endonezya’nın da 17 gigawatt güneş enerjisi ekleme sözü vermesi gümüşe talebi canlandırdı. Bu arada, kıymetli metal ABD’nin büyük ticaret ortaklarına uygulayacağı tarifelerin yarattığı güvenli alım desteğini de hissederek yükselişe geçti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüşün onsu yükselmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününü 31,88 - 32,494 dolar aralığında geçiren ons gümüş günü 32,381 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.42'de 32,377 dolarda bulunuyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, dolar/TL kurundaki rekorlar ve ons gümüşteki yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 37,11 ile 37,71 lira aralığında geçiren gram gümüş günü 37,71 seviyesinde tamamladı. Yeni ünde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,71 bulunuyor.