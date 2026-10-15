Gümüş fiyatları, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından üst üste üç işlem gününü düşüşle tamamladı. Bu dönemde yüzde 8,5 değer kaybeden değerli metal, yılın dip seviyelerine yaklaştı.

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,7'ye yükselmesi, Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisini güçlendirdi. ABD tahvil getirilerinin yüzde 5,2, dolar endeksinin ise 102 seviyesinin üzerinde seyretmesi gümüşte satış baskısını artırdı.

55 DOLARIN ALTINDA BASKI ARTABİLİR

Dünya Ekonomi'nin aktardığı teknik değerlendirmede, yılın dip seviyeleriyle örtüşen 55 dolar kritik destek olarak gösteriliyor. Bu seviyenin altına kalıcı bir gerilemenin satış baskısını artırabileceği belirtiliyor.

Olası toparlanmalarda ilk önemli direnç 58 dolar. Uzun vadeli düşüş trend çizgisi ve 50 periyotluk hareketli ortalamayla örtüşen 62 dolar ise güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, düşüş eğiliminin zayıflamaya başladığına işaret edebilir.

MACD göstergesinin sıfır çizgisinin, RSI'ın ise 50 seviyesinin altında bulunması satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. Bununla birlikte RSI'ın 30 seviyesindeki aşırı satış bölgesine yaklaşması, kısa vadeli tepki alımlarının görülebileceğine işaret ediyor.

Aynı değerlendirmeye göre kalıcı toparlanma için doların ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi gerekiyor. Aksi halde 55 dolar desteği üzerindeki baskı sürebilir.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI 73'E YAKLAŞTI

Gümüş, altına karşı da zayıf performans sergiledi. Eylül sonunda 64 civarında bulunan altın-gümüş oranı 73 seviyesine yaklaştı. Bu artış, bir ons altın almak için gereken gümüş miktarının yükseldiğini ve yatırımcıların son dönemde altını gümüşe tercih ettiğini gösteriyor.

Gümüşün sanayide kullanımından kaynaklanan talep de fiyatlardaki gerilemeyi durdurmaya yetmedi.

BANKALARIN ONS TAHMİNLERİ AYRIŞIYOR

Haberde aktarılan banka tahminlerinde ise farklı vadeler ve koşullar öne çıkıyor:

Citigroup: Kısa vadeli 75 dolar hedefini koruyor. Güçlü yatırımcı talebiyle önümüzdeki 6-12 ayda 90 dolara, uzun vadede ise 110 dolara ulaşılacağını öngörüyor.

Bank of America: Altındaki yükselişin sürmesi durumunda 100 doların üzerini mümkün görüyor; ancak bu seviyelerde kalıcılığın zor olabileceğini belirtiyor.

UBS: Aralık 2026 için 70 dolar, Mart-Haziran 2027 için 75 dolar ve Eylül 2027 için 80 dolar hedefliyor.

JPMorgan: 2026 yılı genel ortalamasını 70,60 dolar olarak tahmin ediyor. Güneş paneli sektöründeki gümüş kullanımının azalabileceği beklentisiyle daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Commerzbank: 2026 sonu hedefini 67 dolara indirirken, 2027 sonu için 80 doları işaret ediyor.

Goldman Sachs: Net bir fiyat hedefinden çok risklere odaklanıyor. Yüksek reel faizlerin ve güçlü doların gümüş üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtiyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.