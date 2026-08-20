Küresel piyasalarda ABD mali politikaları ve tırmanan borç yükü nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Çarşamba günü %4’ün üzerinde prim yaparak 4.525,79 dolarla son 2 ayın zirvesini test eden spot altın, bu sabah kâr realizasyonuyla %0,6 gerileyerek ons başına 4.495,69 dolardan işlem gördü. Altındaki duraklamaya karşın sürpriz adımların etkisiyle ivme kazanan gümüş fiyatları hem küresel hem de iç piyasada rekor kırdı.

Ons altındaki bu hareketlilik gram altına da yansıdı. Gram altın 6.980 liraya kadar çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Sabah seansında ise gram altın 6.923 liradan işlem görüyor.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN LİKİDİTE ADIMI

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahviller için yürüttüğü likidite desteği geri alım operasyonlarının hacmini iki katına çıkaracağını duyurdu. ABD-İsrail ve İran hattındaki gerilimin tırmandırdığı enflasyon riskleri ile tahvil piyasasındaki satış dalgası üzerine alınan bu karar, ABD dolarını son üç ayın dip seviyelerine yakın tuttu. Aynı dönemde ABD’nin toplam borcunun ilk kez 40 trilyon doları aşması mali kriz uyarılarını güçlendirdi. Marex analisti Edward Meir, artan borç yükü ve kesilemeyen mali harcamaların finansal istikrar endişelerini tırmandırarak kıymetli metalleri doğrudan desteklediğini ifade etti.

FED TUTANAKLARINDAN FAİZ ARTIŞI MESAJI ÇIKTI

Piyasadaki sert yükselişin ardından gelen geri çekilmeyi değerlendiren Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, rallinin ardından bir sindirme sürecinin olağan olduğunu belirterek, fiyatların 4.400 ile 4.500 dolar bandı üzerinde kalması halinde yukarı yönlü ivmenin süreceğini vurguladı.

Öte yandan Fed’in son toplantı tutanakları, bazı üyelerin yeniden faiz artırımına gitmeye hazır olduğunu gösterdi. Piyasalarda Eylül ayında faizlerin sabit kalma olasılığı %67 olarak fiyatlanırken, faiz getiri imkanı olmayan altın üzerinde sıkılaşma baskısı hissedilmeye devam ediyor.

GRAM GÜMÜŞ 103 LİRAYI AŞTI

ABD'deki gelişmelerin tetiklediği güvenli liman talebi gümüş tarafında sert yükseliş getirdi. Dün 62-63 dolar aralığında seyreden ons gümüş, altın piyasasındaki hareketliliğin de etkisiyle 67 doların üzerine çıktı. Küresel taraftaki tırmanış iç piyasaya da doğrudan yansıdı; dün 96-97 TL seviyelerinde işlem gören gram gümüş 103 TL sınırını aştı.

Piyasada işlem gören diğer metallerden platin %1,3 düşüşle 1.802,29 dolara gerilerken, paladyum ise %0,2 kayıpla 1.328,06 dolar seviyesine indi.