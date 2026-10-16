Yıl başında 120 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini kaydeden ons gümüşte düşüş eğilimi devam ediyor.

Kitco News'te yer alan analize göre Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıllarda eski zirvesine ulaşmakta zorlanabileceğini ve 50 ile 84 dolar aralığında seyredebileceğini öngördü.

1980 PARALELLİĞİ VE TEMEL DESTEK SEVİYELERİ

McGlone, 2026 yılında gümüşte yaşanan fiyat hareketlerini 1979-1980 dönemindeki sert yükselişle kıyasladı. O dönemde 50 dolara yaklaşan gümüşün bu seviyeyi yeniden geçmesinin onlarca yıl aldığını hatırlatan stratejist, benzer bir uzun süreli düzeltme sürecinin yaşanabileceğini dile getirdi.

Analizde öne çıkan teknik seviyeler şu şekildedir:

İlk Güçlü Destek: 50 Dolar

10 Yıllık Ortalamaya Dönüş Seviyesi: 31 Dolar

Pozitif Görünüm İçin Kritik Eşik: 84 Dolar (Bu seviyenin üzerinde kalıcılık gerekiyor)

OYNAKLIK 1980'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Gümüşün 260 günlük fiyat oynaklığının S&P 500 endeksinin 5,1 katına ulaştığını belirten McGlone, bu oranın 1980 yılından bu yana görülen en yüksek göreli seviye olduğunu aktardı.

Geçmiş dönemdeki düzeltmelere değinen McGlone, 1980 ve 2011 zirvelerinin ardından ons gümüşün sırasıyla şu dip seviyeleri test ettiğini hatırlattı:

1993 Dip Seviyesi: 3,60 Dolar

2020 Dip Seviyesi: 11,60 Dolar

ALTIN FİYATLARI İÇİN 4 BİN DOLARIN ALTI ÖNGÖRÜLÜYOR

Analizde yalnızca gümüş değil, altın piyasasına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

ABD 5 yıllık tahvil getirilerinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve petrol fiyatlarındaki artışın altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten McGlone, ons altının 4 bin dolar seviyesinin altına gerileyebileceğini öngördü.