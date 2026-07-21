Analistler, ABD Doları'ndaki değer artışı ile faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde korunacağı beklentisinin gümüş fiyatlarını baskıladığını belirtiyor. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırması, enflasyonun yüksek seyrini koruyacağı yönündeki öngörüleri pekiştiriyor.

Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz politikasını uzun süre devam ettirebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Faiz getirisi bulunmayan gümüş ve altın gibi kıymetli madenler yüksek faiz ortamından olumsuz etkilenirken, gümüşte yaşanan her yukarı yönlü harekette satışların yeniden ivme kazandığı gözleniyor.

KRİTİK SEVİYE: 57 DOLAR DESTEĞİ

Teknik göstergeleri değerlendiren uzmanlar, yatırımcıların fiyat artışlarını satış fırsatı olarak kullanmaya devam ettiğini vurguluyor.

Piyasanın iki farklı dinamik arasında sıkıştığına dikkat çeken analistlere göre, mevcut durumda aşağı yönlü riskler ağırlık kazansa da jeopolitik gelişmeler dengeleri değiştirebilir.

Orta Doğu'daki gerilimin azalması veya ABD'de faiz indirimi beklentilerinin gündeme gelmesi halinde dolar üzerindeki baskının hafifleyebileceği ve bunun gümüşe destek olabileceği ifade ediliyor.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER MEVCUT SEVİYELERİ TEHDİT EDİYOR

Analistler kısa vadede 57 dolar seviyesini en kritik destek noktası olarak işaret ediyor. Fiyatların 57 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde yatay seyrin korunabileceği değerlendirilirken, bu seviyenin altına sarkması durumunda satış baskısının derinleşebileceği ve gümüş fiyatlarında daha net bir geri çekilmenin yaşanabileceği öngörülüyor.

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