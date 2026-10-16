Yılın başında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş için Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone'dan düşüş uyarısı geldi. McGlone, ilk güçlü destek olarak 50 doları işaret ederken, yaklaşık 31 dolara kadar gerileme riskine dikkat çekti.

CNBC-e'nin Kitco News'ten aktardığına göre McGlone, gümüşün önümüzdeki yıllarda 50 ile 84 dolar arasında sıkışabileceğini ve eski zirvelerine ulaşmakta uzun süre zorlanabileceğini öngördü.

50 DOLARDA DURMAMA RİSKİ

McGlone, 2026'da yaşanan sert fiyat hareketlerini 1979-1980 dönemindeki tarihi yükselişe benzetti. O dönemde yaklaşık 50 dolara ulaşan gümüşün bu seviyeyi yeniden aşmasının onlarca yıl sürdüğünü hatırlatarak, mevcut yükselişin ardından da uzun süreli bir düzeltme yaşanabileceğini belirtti.

Stratejiste göre ilk güçlü destek 50 dolar olsa da düşüşün burada durmama riski bulunuyor. McGlone, gümüşün 10 yıllık ortalamaya dönüş seviyesinin yaklaşık 31 dolar olduğunu ifade etti.

GÖRELİ OYNAKLIK 1980'DEN BU YANA EN YÜKSEKTE

McGlone'un analizine göre gümüşün 260 günlük fiyat oynaklığı, S&P 500 endeksinin 5,1 katına ulaştı. Bu oran, gümüşün tarihi bir çöküş yaşadığı 1980'den bu yana görülen en yüksek göreli seviyeye işaret ediyor.

Geçmişteki yükselişlerin ardından gelen düşüşleri de hatırlatan McGlone, 1980'deki yükselişin ardından fiyatın 1993'te 3,60 dolara, 2011'deki yükselişin ardından ise 2020'de 11,60 dolara kadar gerilediğini belirtti.

POZİTİF GÖRÜNÜM İÇİN 84 DOLAR KOŞULU

McGlone'a göre gümüşte görünümün yeniden pozitife dönmesi için ons fiyatının 84 doların üzerine çıkması ve bu seviyede kalıcı olması gerekiyor.

Altında da düşüş bekleyen stratejist, ABD'nin beş yıllık tahvil getirilerinin son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ve petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. McGlone, ons altının 4 bin doların altına gerileyebileceğini öngördü.

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