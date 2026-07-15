Gümüş fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların değer kaybetmesinden destek bulurken 58 dolar civarında hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik belirsizlik fiyatların dar bir bantta kalmasına neden oluyor.

ABD'de enflasyonun gerilemesi, Fed'in agresif sıkılaşma politikalarını sürdüreceği beklentisini zayıflatırken değerli metallere yönelik talebi destekledi.

ZAYIF DOLAR GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

ABD'de haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Zayıf gelen enflasyon verisi sonrasında FED'in sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler azaldı.

Jeopolitik gerileme bağlı olarak fiyat baskılarının kalıcı olması halinde Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre devam ettirmesi gündeme gelebilir. Bu ihtimal, gümüş ve diğer değerli metaller üzerinde baskıyı artırabilir.

ARZ SIKINTISININ 6 YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Gümüş fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör ise piyasadaki arz-talep dengesi olarak dikkat çekiyor. Silver Institute, gümüş arzındaki açığın art arda altı yıl sürmesi bekleniyor. Tahminlere göre piyasadaki talep, mevcut arzı 46,3 milyon onsu aşması öngörülüyor.

Geri dönüşüm yoluyla elde edilen gümüş miktarındaki artışın arzı desteklemesi beklenmesine rağmen toplam talebin üretimin üzerinde kalacağı öngörülüyor.

YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Fiziki gümüş yatırımlarının 2026 yılında yüzde 20 artması öngörülürken söz konusu yükselişin mücevher ve sanayi alanındaki talep kaybını kısmen karşılayabileceği değerlendiriliyor.

Güneş enerjisi sektöründeki teknolojik değişim ise talep açısından risk meydana getiriyor. Panel üreticilerinin daha düşük maliyetli ve daha az gümüş içeren teknolojilere yönelmesi, sektördeki gümüş kullanımını sınırlı kılabilir.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatları yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Ons gümüş TSİ 11.37'de 58,28 dolar seviyesinde bulunuyor.

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