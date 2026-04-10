Küresel gümüş piyasası, 2026 yılına Çin’den gelen devasa talep verileriyle başladı. Çin gümrük birimlerinden alınan verilere göre, yılın ilk iki ayında gümüş ithalatı 790 ton barajını aştı. Özellikle Şubat ayında gerçekleşen 470 tonluk alım, bu ay bazında tarihin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yenilenebilir enerji ve teknoloji sektörlerinin lokomotifliğini yaptığı bu artış, küresel fiyat dalgalanmalarının merkezine oturdu.

SEKTÖREL TALEP VE REZERVLERDE ERİME

Ülke içindeki sanayi üretimindeki ivme, gümüş talebini özellikle yenilenebilir enerji ve ileri teknoloji alanlarında yoğunlaştırdı. Talep artışı nedeniyle Çin iç piyasasında oluşan fiyatların küresel fiyatların üzerine çıkması, dış piyasalardan metal tedarikini hızlandırdı. Bu süreç, ülke içindeki mevcut rezervlerin hızla erimesine neden olurken, fiziksel gümüş ihtiyacını daha da belirgin hale getirdi.

PİYASADA SPEKÜLATİF HAREKETLER VE OYNAKLIK

2026’nın ilk haftalarında gümüş fiyatları, spekülatif alımların da etkisiyle yaklaşık yüzde 70 oranında bir yükseliş kaydetti. Ancak bu hızlı artışın ardından Ocak ayı sonunda sert bir düzeltme yaşandı. Gümüş piyasası tarihinin en oynak başlangıçlarından birine tanıklık etse de, ithalat verileri fiziksel talebin gücünü koruduğunu teyit etti.

GÜNEŞ PANELİ ÜRETİCİLERİ VE BİREYSEL YATIRIMCILARIN ROLÜ

Fiziksel talebin ana kaynağını güneş paneli üreticileri oluşturdu. Maliyet artışı riskine karşı pozisyon alan üreticiler, üretim takvimlerini öne çekerek gümüş stoklarını artırma yoluna gitti. Diğer yandan, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alternatif arayan bireysel yatırımcılar da külçe ve fiziksel gümüş alımlarına yönelerek piyasadaki likiditeyi daralttı.

YENİ TİCARET POLİTİKALARI VE İHRACAT KISITLAMALARI

Çin hükümetinin devreye aldığı yeni ticaret politikaları piyasadaki belirsizliği artıran bir diğer unsur oldu. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde sadece 44 şirkete ihracat izni verilmesi, gümüş ticaretinin daha kontrollü bir yapıya bürünmesine yol açtı.

Yeni düzenlemelerin küresel gümüş piyasasını daha parçalı bir yapıya sürüklemesi bekleniyor. Azalan likidite ve artan fiyat dalgalanmalarıyla birlikte, önümüzdeki dönemde piyasada daha sert ve keskin fiyat hareketlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

