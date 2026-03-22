Küresel piyasalarda faiz baskısının yeniden artması ve doların güçlü kalması, emtia tarafında satışları hızlandırırken gümüş fiyatları da bu süreçte geri çekildi. Teknik olarak yükseliş kanalının dışına sarkan fiyat hareketi, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret ediyor.

Fiyatın 70–72 bandına kadar gerilemesiyle birlikte piyasa yeniden DENGE arayışına girerken, bu bölgenin kısa vadeli yön açısından kritik olduğu değerlendiriliyor. Volatilitenin arttığı bu süreçte sıkışma hareketi dikkat çekiyor.

"BU SEVİYELER BELİRLEYİCİ OLACAK"

Bank of America analistlerine göre gümüşte üç ana seviye öne çıkıyor. 70–72 bandı kısa vadeli denge bölgesi olarak izlenirken, 65 seviyesi güçlü destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısının hız kazanabileceği ifade ediliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 75 seviyesi kritik eşik olarak değerlendiriliyor. Analistler, fiyatın bu seviye üzerine yerleşmeden güçlü bir yükseliş trendinden söz etmenin erken olacağını belirtiyor.

SAHTE KIRILIM NOKTASI

Teknik tarafta oluşan yapı bazı analistler tarafından bir Wyckoff akümülasyon süreci olarak yorumlanıyor. Özellikle son düşüşün 65–70 bandı altına kısa süreli sarkıp yeniden toparlanması, “fake breakdown” yani sahte kırılım ihtimalini gündeme getiriyor.

Bu senaryoya göre piyasa zayıf yatırımcıları dışarıda bırakırken yeni bir yükseliş öncesi son hazırlığını yapıyor olabilir. Ancak bu yapının geçerlilik kazanabilmesi için fiyatın 75 seviyesi üzerine güçlü şekilde çıkması ve burada kalıcılık sağlaması gerekiyor.

Aksi durumda mevcut görünüm, yukarı yönlü beklenti oluşturarak yatırımcıları yanıltan bir tuzak olarak da çalışabilir.

FAİZ VE DOLAR ETKİSİ SÜRÜYOR

Gümüş fiyatları üzerinde küresel makro gelişmelerin etkisi sürüyor. ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve dolar endeksinin güçlü kalması, değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor.

Buna karşılık olası jeopolitik riskler ve güvenli liman talebindeki artış, gümüşte yeniden yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Bu nedenle teknik seviyelerin yanı sıra makro gelişmeler de yakından izleniyor.

