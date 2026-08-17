Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde güçlü bir yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Ons gümüş sabah saatlerinde 65,5 dolar seviyesinden işlem görürken, gün içinde 66,19 dolara kadar tırmandı. Önceki kapanışın yaklaşık 64,68 dolar olduğu düşünüldüğünde, bu hareket yatırımcıların ilgisini yoğun şekilde çekti.

"GRAM GÜMÜŞ 100 LİRA EŞİĞİNİ AŞTI"

Uluslararası piyasalardaki bu hareket Türkiye'de gram gümüş fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Gram gümüş gün içinde 101,89 liraya kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 101,20 lira civarında işlem gören gram gümüşün önceki kapanışı yaklaşık 99,59 lira seviyesindeydi. Böylece gram gümüşte 100 liralık psikolojik eşik aşılmış oldu.

Gram gümüşteki bu yükseliş yalnızca ons fiyatından kaynaklanmıyor. Onstaki artışa dolar/TL kurundaki hareket de ekleniyor. Dolar/TL'nin 47,90 lira civarında seyretmesi, uluslararası piyasalardaki gümüş yükselişinin TL fiyatlarına daha güçlü yansımasına neden oluyor. Gram gümüşün son bir aydaki yükselişi yüzde 19'un üzerine çıktı.

Gümüşteki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler de etkili oluyor. Son ekonomik verilerin ardından piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı. Daha düşük faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere olan ilgiyi artırırken dolar endeksindeki gerileme de gümüşü destekliyor.

Gümüşün fiyat hareketinde yalnızca finansal piyasalar etkili değil. Elektronik, güneş enerjisi ve ileri teknoloji ürünlerinde yoğun şekilde kullanılan gümüş, aynı zamanda önemli bir sanayi metali konumunda. Bu nedenle küresel üretim, teknoloji yatırımları ve özellikle güneş enerjisi sektöründeki büyüme, gümüş talebini destekleyen uzun vadeli faktörler arasında yer alıyor.

Gümüşte kısa vadede iki seviye öne çıkıyor. Ons gümüş için 66 dolar, gram gümüş için ise 102 lira yatırımcıların takip ettiği kritik direnç noktaları arasında bulunuyor. Bu seviyelerin aşılması halinde yükseliş ivmesinin güçlenmesi gündeme gelebilir.