Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki beton ve ahşap karışımlı 3 katlı uygulama otelinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında otelde konaklayanlar ve çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, alevler yakındaki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VALİ BARU: YANGIN ALARMLARININ ÇALMASIYLA BİNA TAHLİYE EDİLİYOR

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da olay yerine gelerek yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vali Baruş, yaptığı açıklamada, “İhbar üzerine Gümüşhane Belediyemize ait itfaiye ekipleri derhal olay yerine hareket ediyor ve yangına sürekli bir şekilde müdahale ediyor. Müdahale sırasında müdahale gelene kadar da 5 odada 9 kişi misafirimiz, 3 de otel çalışanı var. Hızlı bir şekilde yangın alarmlarının da çalmasıyla tahliye ediliyor. Çok şükür yaralanma ve ölüm olayı yok.” dedi.

‘YARALANAN OLMADI’

Vali Baruş, yangının otelin alt katında cihazların olduğu yerden çıktığının tahmin edildiğini de belirterek, “Tam nedeni ortaya çıkarılacaktır. Önemli olan kimsenin yaralanmaması. Yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Misafirlerimizi de farklı otelde misafir edeceğiz” ifadesini kullandı.