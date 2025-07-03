İçişleri Bakanlığı'nın 'yer adının değiştirilmesine dair karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı bir beldenin isminin değiştirilmesine karar verildi.
Resmi Gazete'deki ilana göre Arzularkabaköy Beldesi'nin yeni adı "Bahçeli" olarak açıklandı.
SON SEÇİMİ MHP ADAYI KAZANMIŞTI
Beldede son seçimi MHP'nin adayı Çetin Rıza Tanış, yüzde 78,60 oyla kazanmıştı.
Belde; Osmangazi, Fatih, Ekinciler, Esentepe, Mezire ve Gaziler olmak üzere 6 mahalleden oluşmakta.
İlgili kararda şu ifadelere yer verildi:
"Gümüşhane İli Merkez İlçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesinin adının “Bahçeli” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür."