Gümüşhane’de Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü’nde, 100 metrelik Türk bayrağı sonbahar renklerine bürünen ormanlık alanda taşındı.

Yaklaşık 300 doğaseverin katıldığı yürüyüş, Hasköy Yaylası’ndan başladı.

Sarı, turuncu ve kızıl tonlardaki ağaçların arasından geçen yaklaşık 6 kilometrelik parkur, Tembeda Yaylası’nda tamamlandı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlayarak etkinliğin güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti. Başer, "Ormanın içerisinde yürüdük. Hava çok güzel, doğa çok güzel. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay da yürüyüşün Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü anısına düzenlendiğini belirtti.

Atalay, doğaseverlerin parkuru sonbahar manzaraları eşliğinde yürüdüğünü kaydetti.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Esma Yürek ise anlamlı bir günde bir araya geldiklerini dile getirerek, "Sonbahar eşliğinde bayrağımızı açtık ve yürüdük. Güzel bir yürüyüş oldu. Etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.