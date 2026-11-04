Adana'nın Seyhan ilçesinde gümüş toptancılığı yapan İshak Şengül (56), iş yerinden çalınan gümüş zincirlerinin bir kısmını başka bir kuyumcuda buldu. Kendisine ait olduğunu fark ettiği 550 gramlık ürünleri 45 bin lira ödeyerek satın alan Şengül, durumu polise bildirdi. Gümüşleri satmaya çalışan Lütfi B. (48) de hırsızlık şüphelisi Mehmet Ali L.'nin (53) ardından tutuklandı.

Hırsızlık, 13 Eylül gecesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. Şengül ile daha önce ticaret yapan takı ustası Mehmet Ali L.'nin, yüzünü kaskla gizleyerek motosikletine yüklediği malzemelerle iş hanına girdiği ve içeride saklanarak binanın kapanmasını beklediği belirtildi.

Şüphelinin, dükkanın demir kapısının kilidini oksijen tüpüyle keserek bir kısmı külçe olan toplam 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvala koyduğu bildirildi. Gümüşlerin motosiklete yüklenip götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKLAŞIK 55 KİLOGRAM GÜMÜŞ BULUNDU

Şengül'ün ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali L.'yi evine düzenlenen baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada, bazı aksamları değiştirilip boyandığı belirlenen motosiklet ele geçirildi. Gümüşlerin taşındığı valiz de evin odunluğunda bulundu.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, iki ayrı adreste yaptığı aramalarda çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramını bularak Şengül'e teslim etti.

KENDİ ZİNCİRLERİ İÇİN 45 BİN LİRA ÖDEDİ

26 Eylül'de ise Lütfi B.'nin, Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuda çalınan gümüşlerden 550 gramını bozdurmaya çalıştığı öğrenildi. Kuyumcu, gümüş almak isteyebileceğini düşünerek Şengül'ü telefonla dükkana çağırdı.

Şengül, zincirleri incelediğinde kendi ürünleri olduğunu anladığını belirterek şunları söyledi:

“Kuyumcuya gittiğimde çalınan gümüş zincirlerim olduğunu fark ettim. Her bir zincir 2 gram ağırlığında ve yatırım yapılmayacak ürünler. Müşteriye nereden aldığını sorduğumda, Adıyaman’dan yatırım için aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp, ürünlerin benim olduğunu söyledim. Israrla yatırım için aldığını söyleyince ürüne 45 bin lira ödeme yapıp, aldım.”

Şengül'ün ihbarıyla gözaltına alınan Lütfi B., ürünleri tanımadığı iki kişiden 30 bin lira karşılığında satın aldığını öne sürdü. Lütfi B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“ÜRÜNLERİMİN 60 KİLOGRAMI KAYIP”

Şengül, çalınan 115 kilogram gümüşün değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğunu söyledi. Mehmet Ali L. ile daha önce küçük çaplı ticaret yaptıklarını belirten Şengül, şüphelinin dükkandaki güvenlik kameralarının çalışmadığını öğrendiğini ve bunu değerlendirdiğini ileri sürdü.

Bulunamayan ürünlerinin geri getirilmesini isteyen Şengül, “Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum” dedi.