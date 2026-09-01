Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlarının ardından gümüş fiyatları 70 dolardan 66 dolara geriledi. Bu düşüş, yatırımcılarda tedirginlik yaratırken, piyasa analistleri yeni senaryoları masaya yatırdı.

XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni, gümüşün kaderini belirleyecek önemli bir sınavın yaşandığını vurguladı. Massabni, düşüşün daha da derinleşebileceği konusunda uyardı.

"66 DOLAR KRİTİK EŞİK"

Massabni, 70 dolardan 66 dolara yaşanan sert geri çekilmenin, genel yükseliş trendinin sona erdiğini göstermek için yeterli olmadığını dile getirdi. Mevcut hareketin, güçlü bir yükselişin ardından gelen teknik bir düzeltme ve yeniden fiyatlama olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bu noktada 66 dolar seviyesi, gümüşte kan kaybını durduracak kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Massabni, bu seviyenin alıcıların yeniden piyasaya girip girmeyeceğini göstermesi açısından önemli bir test olacağını belirtti.

Gümüşün 66 dolar üzerinde tutunması durumunda yüksek yönlü hareket için ilk önemli seviye 68 dolar olacak. Ardından gözler yeniden 70 dolara dönecek. Massabni, fiyatın 68 ve 70 doları geri kazanmasının, son düşüşün daha geniş yükseliş trendi içinde sağlıklı bir düzeltme olduğu görüşünü güçlendirebileceğini söyledi.

70 dolar üzerinde kalıcı bir hareket, düzeltmenin büyük ölçüde sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir sinyal verebilir. Ancak 66 dolar eşiği aşılırsa durum değişiyor. Massabni, bu eşiğin aşağı yönlü kırılmasının, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmeye devam etmesiyle birlikte gri metalde daha derin bir düzeltmeye yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İleriye dönük olarak ABD enflasyonu, istihdam verileri, Fed beklentileri ve Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte petrol fiyatları da gümüşün kaderini belirlemede yakından izlenecek. Massabni, genel yükseliş döngüsünün sona erdiğini söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını, ancak kısa vadede tablonun şekillenmesinde 66 dolar desteği, ardından 68 ve 70 dolar seviyelerinin öne çıktığını vurguluyor.

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