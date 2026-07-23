Ocak ayında tarihi zirvelere tırmanmasının ardından ay sonuna doğru yaşanan sert satış dalgasıyla gerileyen gümüş fiyatları, yatırımcı kanadında endişeye yol açsa da uzmanlar tablonun uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığı görüşünde.

BU YÜKSELİŞİN SEBEBİ ÇOK BAŞKA

WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, gümüş piyasasındaki aşırı spekülatif dönemin sona erdiğini ve fiyatların artık daha sağlıklı ve kalıcı bir zeminde hareket etmeye başladığını bildirdi.

Fiyatların 50 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardığını vurgulayan Shah, gümüşün 2027 yılının ikinci çeyreğinde yeniden güç kazanarak ons başına 70 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Ocak ayında gümüşün 120 dolara kadar tırmanmasının sürdürülebilir olmadığını ifade eden Nitesh Shah, piyasanın daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Bu süreçte gümüşün geleneksel olarak altını takip etme eğilimini sürdürdüğünü belirten Shah; altın yükselirken gümüşün daha hızlı bir tırmanış kaydettiğini, düşüş döneminde ise benzer şekilde daha sert bir geri çekilme yaşadığını aktardı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE RAHATLAMA VE FİYAT DENGESİ

Ocak ayındaki aşırı fiyat tırmanışı özellikle gümüşü yoğun kullanan sanayi şirketleri üzerinde ciddi maliyet baskısı yaratmıştı. Fiyatların 120 doların üzerine çıkması endüstriyel talebi zorlarken, 60 dolar seviyelerinin dahi üreticileri alternatif teknolojilere yönlendirdiği kaydedildi.

Fiyatların normalleşme sürecine girmesinde Çin'deki güneş enerjisi sektöründe talebin yavaşlaması, piyasadaki stok sıkışıklığının hafiflemesi ve madencilik üretiminde kaydedilen artışlar etkili oldu. Fiyatlar yıl başındaki zirve seviyelerinden yaklaşık yüzde 18 oranında gerilemiş olsa da, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında halen yaklaşık yüzde 60 daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Mevcut fiyat seviyeleri nedeniyle üretici kanadındaki yüksek maliyet baskısının devam ettiği belirtiliyor. Bu durumdan en fazla etkilenen kesimin ise gümüşün üretim maliyetleri içinde yüksek paya sahip olduğu güneş paneli üreticileri olduğu ve birçok şirketin alternatif teknolojileri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

ALTINA YÖNELİK BEKLENTİLER GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gümüşün gelecekteki seyri açısından altın piyasasındaki beklentiler de kritik rol oynuyor. WisdomTree, önümüzdeki 12 aylık periyotta altının 4.560 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

Shah, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gümüşün de aynı makroekonomik rüzgardan destek bularak yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini değerlendiriyor.

Ancak uzmanlar, gümüş piyasasının altın piyasasına oranla daha küçük bir hacme sahip olması ve bireysel yatırımcı ağırlığının yüksekliği nedeniyle fiyat oynaklığının (volatilitenin) önümüzdeki dönemde de yüksek kalmaya devam edeceği hususunda yatırımcıları uyarıyor.

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