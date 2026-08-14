Gram gümüş, son haftalarda yaşanan hareketlilikle 100 TL seviyesine dayandı. 12 Ağustos'ta 102 TL'yi test eden fiyat, gerilese de bu psikolojik eşiği koruyor. Bir yıllık bazda yüzde 70'e yakın değer artışı gösteren gümüşte, son bir ayda ise yüzde 12'lik bir yükseliş kaydedildi.

Ancak küresel piyasalardaki tablo daha karmaşık. Ons gümüş, 29 Ocak 2026'da 121 doları görerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ardından gelen sert satış dalgası sonrası fiyatlar yarı yarıya geriledi. Şu an 64-65 dolar bandında işlem gören ons fiyatı, ocak ayındaki zirvenin yaklaşık yarısında seyrediyor.

"KÖTÜ SENARYODA 50 DOLARA KADAR GERİLEYEBİLİR"

Citi Research, gümüş için iki farklı senaryo sunuyor. Ana senaryoda 2027'de fiyatların 95 dolara yükselmesi beklenirken, karamtar senaryoda yüzde 20 olasılıkla 50 dolara kadar düşüş öngörülüyor. Bu geniş aralık, gümüşün altına kıyasla daha yüksek oynaklığa sahip olduğunu ve küçük piyasa yapısının fiyatları sert hareketlere açık tuttuğunu gösteriyor.

J.P. Morgan ise daha ılımlı bir tahminle ortaya çıktı. Bankanın küresel araştırma birimi, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatının 81 dolar olacağını öngörüyor. Bu rakam, mevcut 64-65 dolarlık seviyelerin üzerinde önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Fiyatları destekleyen temel unsurlardan biri küresel arz açığı. Silver Institute'un verilerine göre, 2026 yılında yaklaşık 46,3 milyon ons arz açığı bekleniyor. Böylece gümüş piyasası üst üste altıncı yıl açık verecek. Maden üretiminin kısa sürede artırılamaması da fiyatları etkileyen önemli bir faktör.

Sanayi talebinde ise dikkat çekici bir ayrışma var. Silver Institute, 2026'da toplam endüstriyel gümüş kullanımının yüzde 3 azalacağını tahmin ediyor. Güneş paneli üreticilerinin daha az gümüş kullanması ve alternatif malzemelere yönelmesi bu düşüşte etkili. Buna karşılık yapay zeka altyapısı, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerindeki büyüme talebi destekliyor.

Türkiye'deki yatırımcı için ons fiyatı kadar dolar/TL kuru da kritik önem taşıyor. Ons gümüşteki hareketler gram fiyatına bire bir yansımayabilir. Gümüşün 100 TL'nin üzerine yerleşip yerleşmeyeceği, hem küresel fiyatlar hem de kur hareketiyle belirlenecek. Ocak ayındaki 121 dolar zirvesi, yatırımcılara hızlı yükselişlerin ardından aynı hızla sert düşüşler de yaşanabileceği hatırlatıyor.