Küresel piyasalarda gözler gümüşün serüvenine çevrildi. Son haftayı oldukça "gürültülü" ve volatil geçiren emtia piyasası, risk iştahındaki dalgalanmalar ve ABD dolarının sert duruşuyla baskılanmaya devam ediyor. FXEmpire'ın deneyimli ismi Christopher Lewis, gümüşün haftalık performansını mercek altına alarak kritik seviyeleri işaret etti.

80-90 DOLAR ARASINDA MEKİK DOKUDU

Geride bıraktığımız işlem haftasında gümüş piyasası, yatırımcıların başını döndüren bir seyir izledi. Fiyatlar hafta içinde 90 dolar seviyelerini test ederken, satış baskısıyla 80 dolara kadar geri çekilmeler yaşandı. Haftayı bu geniş bandın tam ortasında kapatmaya hazırlanan gümüş için Lewis, "Piyasa şu an için yön tayin etmekte zorlanıyor; her şey eşit olduğunda bu durum gümüşü yönetilmesi zor bir liman haline getiriyor," ifadelerini kullandı.

DOLARIN GÜCÜ YÜKSELİŞ TRENDİNİ FRENLİYOR

Yatırımcıların ana motivasyonu gümüşü mevcut yükseliş trendinde tutmak olsa da, ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması bu çabayı sekteye uğratıyor. Lewis'e göre, geçtiğimiz haftalarda gümüş üzerindeki en büyük aşağı yönlü baskı, doğrudan doların değer kazanmasından kaynaklandı. Piyasa, gümüşü yukarı itmek isteyen "boğalar" ile doların gücüne boyun eğen "ayılar" arasında bir savaş alanına dönüşmüş durumda.

PİYASANIN 'KIRMIZI HATTI' 70 DOLAR SEVİYESİ

Gelecek dönem senaryolarını değerlendiren analist, olası düşüşlerdeki tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

"Eğer fiyatlar 80 dolar sınırının altına sarkarsa, 70 dolar kapısı ardına kadar açılır. Mevcut tabloda 70 dolar seviyesini piyasanın 'taban fiyatı' olarak görüyorum. Bu seviyenin kırılması, piyasada çok ciddi bir satış baskısını tetikleyebilir."

SAVAŞ VE JEOPOLİTİK RİSKLER GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLER?

Gümüş, yalnızca dolardan değil, ABD'deki yüksek faiz oranlarından da darbe alıyor. Öte yandan, ısınan savaş bölgeleri ve jeopolitik gerginlikler gümüşün "güvenli liman" özelliğini hatırlatsa da Lewis bir hatırlatmada bulunuyor: "Gümüş serveti korumak için kullanılabilir ancak unutulmamalıdır ki bu konuda her zaman altının gölgesinde kalır."

Analiste göre, dünyadaki çatışmaların seyri ve ABD dolarındaki belirsizlik netleşene kadar gümüşte yatay ve volatil seyir bir süre daha devam edecek.

*NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR...