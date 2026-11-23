Gümüş, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yüzde 4,05 yükselerek ons başına 42,70 dolara ulaştı. Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin azalması yükselişi desteklerken fiyat, bir hafta önceki seviyesinin yüzde 12,5 altında kaldı.

Morgan Stanley ise gümüşün 2027'nin ikinci çeyreğinde ons başına 71,40 dolara ulaşmasını bekliyor. Bankanın tahmini, cuma günkü 41 dolarlık kapanışın yaklaşık yüzde 74 üzerinde bulunuyor. Ancak banka, endüstriyel talepteki zayıflık nedeniyle gümüşün performansının altının gerisinde kalacağını öngörüyor.

CUMA KAPANIŞINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 16'YDI

Gümüş, cuma gününü ons başına 41 dolardan tamamlamıştı. Bu fiyat, bir hafta önceki 48,80 dolarlık kapanışa göre yüzde 16 düşüş anlamına geliyordu.

Ocak ayında 121,58 dolara kadar yükselen metalin, cuma kapanışı itibarıyla 2026 başından bu yana değer kaybı yüzde 42,5 oldu.

FED BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Yapay zeka yatırımlarına yönelik işlemlerin çözülmesiyle hisse senedi piyasalarında yaşanan yaygın satışlar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı. Faiz artırımı beklentilerindeki gerileme, pazartesi günü gümüşteki toparlanmayı destekledi.

Küresel gümüş yatırım ürünlerine de haziran sonu ile 3 Kasım arasında toplam 24 milyon ons giriş gerçekleşti. Böylece 2026'nın ilk yarısındaki çıkışların bir bölümü telafi edildi.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ UYARISI

Goldman Sachs, Fed'in 2027'nin ilk aylarına kadar faiz oranlarını artırmaya devam etmesinin gümüşe yönelik alımları sınırlayabileceğini tahmin ediyor.

Bankanın işlem masası, perşembe günü yayımladığı değerlendirmede yatırımcıların kurumsal tahvillerden elde edebilecekleri getirilere dikkat çekti ve gümüşün faiz getirisi sağlamadığını vurguladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.