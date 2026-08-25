Gümüş piyasasında son dönemde başlayan toparlanma süreci hızlanıyor. Cuma günü 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapan ons gümüş, haftanın ilk işlem gününde de bu bölgeye yakın bir seyir izliyor.

"ASIL SINAVIN 72 DOLAR CİVARINDA YAŞANMASI BEKLENİYOR"

Teknik görünümde asıl sınavın 72 dolar civarında yaşanması bekleniyor. Gümüşün 200 günlük hareketli ortalaması 72,03 dolar seviyesinde bulunurken, önceki fiyat hareketlerinden gelen direnç de aynı bölgede yoğunlaşıyor.

Bu nedenle 72 doların üzerinde kalıcı bir hareket, mevcut yükselişin kısa süreli bir toparlanmadan daha güçlü bir harekete dönüşebileceğine işaret ediyor.

Bu seviyenin aşılamaması halinde ise satış baskısının yeniden güçlenmesi bekleniyor.

Gümüşün geçen hafta uzun süredir altında kaldığı düşüş trendini yukarı kırması da yükseliş beklentilerini güçlendiriyor.

72 DOLARIN ARDINDAN 76,6 DOLAR BİR SONRAKİ ÖNEMLİ SEVİYE

Teknik analizde yükselişe dönüş işareti olarak değerlendirilen bu hareketin devam etmesi halinde, 72 doların ardından 76,6 dolar bir sonraki önemli seviye olarak öne çıkıyor.

Daha uzun vadeli teknik görünüm ise çok daha yüksek seviyelere işaret etse de bunun için gümüşün öncelikle 72 dolar çevresindeki güçlü direnci aşması gerekiyor.

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