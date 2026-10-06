Gümüşte satış baskısı sürerken gözler 63 dolara çevrildi. Gümüşün onsu yüzde 0,55 değer kaybederek 60,74 dolara, gram gümüş ise yüzde 0,61 düşüşle 95,94 TL'ye geriledi. Fiyatlardaki sert geri çekilmenin ardından piyasalarda yön arayışı başladı.

Gümüş fiyatlarındaki son düşüş, ons gümüşü 61 doların altına taşıdı. Gram gümüş ise 96 TL sınırında dengelenmeye çalışıyor. Son dip seviyelere yakın seyreden fiyatlar, piyasada "düşüş mü bitti?" sorusunu gündeme getirdi.

FED'DEN GÜMÜŞÜ DESTEKLEYEN ADIMLAR

Gümüşte yönü belirleyecek en önemli faktörlerden biri Fed'in faiz politikası olacak. Fed yetkilileri John Williams ve Philip Jefferson'ın faiz artışı konusunda acele edilmemesi gerektiği yönündeki açıklamaları, Fed'in sıkı para politikasında daha temkinli davranabileceğine işaret ediyor.

Fed'in piyasanın beklediğinden daha güvercin bir tutum sergilemesi ve reel faizlerin düşmesi, gümüş için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Faiz getirisi olmayan bir metal olan gümüş, düşük faiz ortamında daha cazip hale gelebiliyor. Ancak ABD'den gelecek güçlü ekonomik veriler, yeniden faiz artırımı beklentilerini canlandırarak gümüş üzerinde satış baskısı oluşturabilir.

63 DOLAR NEDEN KRİTİK?

Teknik görünümde gümüş için en kritik seviye 63 dolar olarak öne çıkıyor. Daha önce destek bölgesi olarak izlenen bu seviye, fiyatların aşağı kırılmasıyla birlikte direnç konumuna geçti.

Analistlere göre gümüşün 63 doların üzerine çıkması, fiyatların toparlanma sürecine girebileceğine işaret edecek. Bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin devam etmesi bekleniyor.

55 DOLAR RİSKİ VAR MI?

Gümüşte satışların yeniden hızlanması halinde ise gözler 55 dolar seviyesine çevrilebilir. Teknik analizde bu seviye, fiyatların aşırı düşüş yaşaması durumunda izlenecek ilk önemli destek noktası olarak görülüyor.

Kısa vadeli grafiklerde düşüş momentumunun bir miktar zayıfladığı görülse de, gümüşte yönün netleşmesi için 63 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu eşik aşılırsa toparlanmanın önü açılabilir, aksi takdirde satışların yeniden derinleşmesi gündeme gelebilir.

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