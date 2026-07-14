Gümüş fiyatları, önceki işlem gününde yaşadığı yaklaşık yüzde 4'lük kayıpla yatırımcısını tedirgin ettikten sonra, şu sıralar ons başına 58 doların altında yatay bir seyir izliyor. Değerli metaldeki bu sert düşüşün arkasında ise Orta Doğu'daki tansiyonun yeniden yükselmesi yatıyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ FİYATLARI BASKILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran gemilerine yönelik deniz ablukasını yeniden devreye sokması ve bölgedeki güvenlik hizmetlerinden faydalanan ülkelerden mali katkı talep etmesi, küresel piyasalarda yankı buldu. Bu gelişmeler, enerji fiyatlarında hızlı bir tırmanışa yol açarken, gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON KORKULARINI ALEVLENDİRDİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enerji maliyetlerinin artması ve dolayısıyla enflasyon baskılarının güçlenmesi endişelerini beraberinde getirdi. Washington'ın İran'ın deniz taşımacılığını hedef alması ve Tahran'ın ABD müttefiklerine yönelik misillemeleri, jeopolitik riskleri artırdı.

FED'İN FAİZ HAMLESİ GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Artan enflasyon beklentileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeni bir faiz artışına gidebileceği ihtimalini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan değerli metaller için bu senaryo olumsuz bir tablo çiziyor.

PİYASALARIN NEFESİ KESİLDİ: GÖZLER ENFLASYON VE WARSH'TA

Küresel piyasaların dikkati, gün içinde açıklanacak ABD haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verisine çevrildi. Ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunum da yakından izlenecek. Warsh'ın enflasyon görünümü ve para politikasına dair vereceği mesajların, gümüş fiyatlarında ve genel piyasalarda oynaklığa neden olabileceği öngörülüyor.

EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz artırımına gideceği beklentisi giderek artıyor. Mevcut fiyatlamalara göre, yatırımcılar eylül ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 51, faizlerin sabit bırakılması ihtimalini ise yüzde 23 olarak fiyatlıyor. Gümüş fiyatlarının yönü, açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in izleyeceği para politikası patikasına bağlı olarak şekillenecek.