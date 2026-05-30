Dolar son iki haftanın en düşük seviyesine düşerken gümüş fiyatlarında da yatay bir seyrin olduğu görülüyor.

Ons gümüş 75,28 doların altına gerilerken, gümüşün gramı ise 110 lira civarında haftayı tamamladı.

GÜMÜŞ KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Analistlere göre teknik görünümde gümüş, kısa vadeli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor.

75,85 dolar seviyesi ilk önemli direnç olurken, bu seviyenin aşılması halinde gümüşün yeniden 81,32 dolar direncine çıkabileceğini tahmin ediyor. Analistler aşağı yönlü hareketlerde ise 66,94 dolar seviyesini destek bölge olarak görüyor.

BANKALARDAN PEŞ PEŞE UYARI

Diğer yandan gümüş fiyatlarına yönelik yatırımcıları uyaran UBS, HSBC ve Macquarie, gümüş piyasasında aşırı değerleme riskine ve yüksek oynaklığa dikkat çekti.

2025 'te yaklaşık yüzde 140 değer kazanan gümüş, yatırımcıların ilgisini çekse de analistler mevcut seviyelerin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

UBS, yüksek fiyatların özellikle teknoloji ve güneş enerjisi sektörlerinde maliyet baskısını artırarak sanayi talebini zayıflattığını belirtti.

HSBC ise gümüşün değerli olsa da yükseliş potansiyelinin sınırlı kaldığını hareket ettiğini vurguladı.

Bankaya göre altın fiyatları yükselmeye devam etse bile gümüş aynı performansı göstermeyebilir.

Macquarie analistleri de Fed'in daha sıkı para politikalarına yönelebileceğini, bunun da değerli metaller üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyor.

Yılın ilk haftalarında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş, ocak ayı sonlarına doğru sert satışlarla yüzde 30 değer kaybederek yatırımcısının kabusu oldu.

