Gümüş yatırımcılarının gözü bu hafta açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Ons gümüş, tahvil faizleri ve dolar talebinin artmasının ardından yüzde 2,6 düşüş göstererek 64,49 dolara geriledi. Gram gümüş ise 100,67 TL seviyesinde seyrediyor.

"EN KÖTÜ SENARYODA 50 DOLAR"

Analizler, Fed'in alacağı karara göre gümüşte üç farklı fiyat hareketinin öne çıkacağını vurguluyor.

Fed'in faiz artırması durumunda gümüşün 60 dolara kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Tersine, faizlerin sabit bırakılması halinde fiyatların 70 doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Ancak asıl risk petrol ve tahvil piyasalarından geliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon korkusunu büyüttü. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5'in üzerine çıkması, küresel piyasalarda geniş çaplı satışa yol açabilir.

Bu senaryoda gümüşün ekim ayında 50 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Bankalar ve finansal kurumların uzun vadeli gümüş tahminleri ise daha iyimser. Citi, kısa vadede gümüşün 75 dolara çıkacağını, 6-12 aylık tahmininde ise 90 dolara işaret ediyor. Commerzbank, yıl sonu için 67 dolar hedeflerken, UBS Mart 2027'de 75 dolar, Eylül 2027'de 80 dolar öngörüyor.

JPMorgan yıl sonu için 63 dolar, HSBC son çeyrek için 70 dolar tahmin ederken, Bank of America altının yükselişine bağlı olarak gümüş için yıl sonu beklentisini 100 dolar olarak açıkladı.

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