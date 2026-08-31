Yeni haftada gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Altın fiyatlarından farklı bir grafik çizen gümüşte ons fiyatı 66,54 dolar seviyesinde işlem görürken, gram gümüş ise 103,50 TL civarında seyrediyor.

Piyasalardaki bu hareketliliğin ardından yatırımcıların odağı 2026 yıl sonu tahminlerine çevrildi. Monarch PMS, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası ve fiziki gümüş arzını değerlendirerek üç farklı fiyat senaryosunu kamuoyuyla paylaştı.

TEMEL SENARYODA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Monarch PMS tarafından yüzde 55 ile en yüksek gerçekleşme olasılığı verilen temel senaryoda, gümüş fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi öngörülüyor. Bu modelde ons gümüşün 2026 yılı sonunda 70 ile 85 dolar aralığına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu senaryo; Fed'in faizleri eylül ayına kadar sabit tutması, enerji fiyatlarının normalleşmesi ve reel getirilerin istikrar kazanması varsayımlarına dayanıyor. Aynı dönem için altın fiyatı tahmininin ise 4 bin 300 ile 4 bin 700 dolar aralığında yer aldığı belirtiliyor.

İYİMSER VE OLUMSUZ BEKLENTİLERDE FİYAT ARALIKLARI

Kurumun yüzde 25 olasılık tanıdığı iyimser senaryoda; ABD işgücü piyasasının zayıflaması, Fed'in gevşek para politikasına yönelmesi, kurumsal yatırımcı talebinin artması ve fiziki gümüş arzında yaşanabilecek sıkışmalar belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

Bu koşulların oluşması halinde ons gümüşün 95 ile 120 dolar, altının ise 5 bin ile 5 bin 600 dolar aralığına yükselebileceği öngörülüyor.

Yüzde 20 ihtimal verilen olumsuz senaryoda ise Fed'in eylül ayında faiz artırması ve reel getirilerin değerli metaller üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Böyle bir gelişmede ons gümüşün 45 ile 55 dolar seviyesine, altının ise 3 bin 400 ile 3 bin 900 dolar aralığına gerileyebileceği ifade ediliyor.

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