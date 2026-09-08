Küresel piyasalarda değerli metallere yönelik talep artarken, gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü grafiğe yenisi eklendi. Haftanın ikinci işlem gününde yaklaşık yüzde 1,3 oranında değer kazanan ons gümüş, 67 dolar eşiğine kadar tırmandı. Aylık bazda yüzde 1,81 kazanç getiren değerli metalin, sene başından bu yana kaydettiği toplam yükseliş ise yüzde 63,64 olarak gerçekleşti. Piyasada üçüncü çeyrek için öngörülen ortalama ons fiyatı 66,976 dolar düzeyinde şekilleniyor.

PİYASALARIN ODAĞINDA FED VE ENFLASYON VERİLERİ VAR

ABD tarafında açıklanan güçlü istihdam göstergeleri, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği faiz patikasına dair beklentileri yeniden şekillendirdi. Vadeli işlem piyasalarında Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60 seviyelerinde fiyatlanıyor. Yakın dönemde duyurulacak ABD enflasyon verilerinin de para politikasının yönü açısından kritik rol oynaması bekleniyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ BESLİYOR

Yüksek faiz ortamının yarattığı baskıya karşın tırmanan jeopolitik riskler gümüş fiyatlarına destek vermeyi sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gerginliğin petrol fiyatları üzerinden küresel enflasyon endişelerini artırması, merkez bankalarının fiziki alımlarını ve yatırımcıların korunma talebini canlı tutuyor.

EMTİA PİYASASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Gümüşteki ivmeye paralel olarak altının ons fiyatı yüzde 0,64 primle 4.433,36 dolara çıktı. Sanayi metallerinde bakır yüzde 1,04 artarak 6,7147 dolar, çelik ise yüzde 0,16 yükselişle günü tamamladı. Buna karşın platin tarafında yüzde 0,37 oranında değer kaybı yaşanırken, lityumdaki günlük düşüş yüzde 2,96 olarak kayıtlara geçti.