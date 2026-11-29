İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yılın zirvesinden yaklaşık yüzde 70 değer kaybeden gümüşte düşüşün aşırıya kaçtığı görüşünde. Müşterilerine gönderdiği analiz notunda gümüşün aşırı satım bölgesine girdiğini belirten banka, önümüzdeki aylarda uzun pozisyon tutmayı tercih ettiğini açıkladı.

UBS Global Wealth Management Baş Yatırım Ofisi stratejisti Dominic Schnider, düşüşün hızı ve büyüklüğü bakımından küresel finansal kriz ve 1980'lerin başından bu yana benzeri görülmemiş seviyelere ulaşıldığını belirtti. Schnider, "12 aylık bir perspektiften bakıldığında gümüşün aşağı yönde aşırıya kaçtığını düşünüyoruz. Tıpkı 2026’nın ilk çeyreğinde yukarı yönde aşırıya kaçtığı gibi." ifadelerini kullandı.

TOPARLANMA BEKLENTİSİNDE FED ETKİSİ

UBS'ye göre, 2027'de gümüş fiyatları açısından en belirleyici unsur ABD para politikası olacak. Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünü 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlayacağını tahmin ediyor.

İkinci çeyrekten itibaren belirginleşmesi beklenen dezenflasyonun ise faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandıracağı ve değerli metallere ilgiyi artıracağı öngörülüyor. Schnider, "Gümüşün daha yüksek oynaklığı göz önüne alındığında, altına kıyasla daha güçlü bir toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ALTINA GÖRE UCUZ, ANCAK İSTİSNAİ DEĞİL

Altın-gümüş oranının 88'e yükseldiğini belirten Schnider, bunun gümüşün göreli değerini iyileştirdiğini kaydetti. Mevcut seviyelerin gümüşü altına kıyasla ucuz kıldığını söyleyen Schnider, bu durumun istisnai bir ucuzluğa işaret etmediğini vurguladı.

Arz-talep dengesinde ise UBS ile Silver Institute'ün tahminleri ayrışıyor. Silver Institute 2026 için 35 milyon onsluk arz açığı beklerken UBS, daha dengeli ve arz fazlasına eğilimli bir piyasa görünümü öngörüyor.

Bu çeyrekte ticari olmayan net vadeli işlem pozisyonları yaklaşık 36 milyon ons azalırken borsa yatırım fonlarına (ETF) net girişler 14 milyon onsa yaklaştı.

KISA VADELİ OPSİYON OYNAKLIĞI YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

UBS, kısa vadeli opsiyon oynaklığının yüzde 50 seviyesine yaklaştığına da dikkat çekti. Banka, aşağı yönlü riskin opsiyonlar aracılığıyla satılmasının ek getiri elde etmek için alternatif bir strateji olmaya devam ettiğini belirtti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.