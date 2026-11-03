Gümüşte önceki işlem gününün kazanımları yerini satışlara bıraktı. Bir önceki seansta yüzde 3'ün üzerinde yükselerek ons başına 50,5 doların üzerine çıkan gümüş, 3 Kasım'da yeniden 50 doların altına indi. TSİ 08.30 itibarıyla ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 49,49 dolar oldu.

Önceki seanstaki yükselişte ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamalar etkili olmuştu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesi de gümüşü desteklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkenin dini liderinin hükümete barış görüşmelerini sürdürme konusunda daha geniş yetki verdiğini belirtmişti.

İLK DESTEK 49,040 DOLAR

Kitco News'te yayımlanan teknik analizde, gümüşte ilk destek 49,040 dolar, ikinci destek ise 45,660 dolar olarak sıralandı. Analize göre fiyatın 49,040 doların altına inmesi halinde 45,660 dolar bir sonraki düşüş hedefi olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü senaryoda ise ilk direnç 54,720 dolar, sonraki direnç 59 dolar olarak gösterildi. Analizde, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların ilk hedefinin 54,720-59 dolar direnç bölgesinin aşılması olduğu belirtildi. Bu bölgenin üzerine çıkılması halinde 61 dolar ve ardından 62,030 dolar seviyeleri sonraki hedefler olarak değerlendiriliyor.

İKİ TEKNİK GÖSTERGE AYNI BÖLGEDE BULUŞUYOR

StoneX Piyasa Analisti Razan Hilal, gümüşün uzun vadeli teknik destek bölgesinin yakından izlendiğini belirtti. Hilal'e göre, uzun vadeli yükseliş hareketinin yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi ile 1980'ler, 2011 ve 2025 yıllarındaki zirvelerden geçen çok yıllı trend çizgisi aynı fiyat bölgesinde birleşiyor.

Hilal, günlük Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) son yılların en aşırı satım seviyesine gerilediğini, fiyatın da dokuz aylık destek çizgisine yaklaşarak bu bölgeye doğru hareket ettiğini ifade etti.

Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve piyasalardaki genel riskten kaçınma eğiliminin değerli metallerde satışları tetiklediğini belirten Hilal, bu destek bölgesindeki fiyat hareketinin uzun vadeli yükseliş yapısının korunup korunamayacağı açısından belirleyici olacağını kaydetti.

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